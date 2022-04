TT-Kommentar: Die WSG Tirol hat den Abstiegskampf angenommen

Mit dem „Dreier“ in Hartberg hat die WSG Tirol bewiesen, dass sie Abstiegskampf kann. In einer physisch anspruchsvollen Partie hielten die Tiroler nicht nur dagegen, sie waren die aggressivere und zweikampfstärkere Mannschaft. Und erstmals waren es die Winter-Neuzugänge, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten: Kofi Schulz machte sein wohl stärkstes Match im WSG-Dress, Ähnliches gilt für Tim Prica und den slowenischen Torschützen Sandi Ogrinec, der sich als Freigeist in der Mittelfeldzentrale sichtlich wohl fühlte. Aber auch Startelf-Rückkehrer Valentino Müller und der Däne Bror Blume präsentierten sich stark. Die WSG gewann das Match gestern auch im Mittelfeld.