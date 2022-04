Starkes Comeback: Silber für Tirolerin Graf beim Grand Slam in Antalya

Innsbruck – Zu erwarten war es nicht, als Bernadette Graf diese Woche die Reise zum Judo-Grand-Slam in Antalya (TUR) antrat. In der höchsten Turnier-Kategorie abseits der Großereignisse wollte die Tulferin vorrangig eine gelungene Premiere in der neuen Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm hinlegen.

Und das sollte der 29-Jährigen mehr als nur gut gelingen: Bei einem starken Auftritt in der türkischen Hafenstadt musste sich Graf erst im Finale der französischen Ex-Weltmeisterin Marie-Eve Gahie geschlagen geben. Die fünffache EM-Medaillengewinnerin und dreifache Olympia-Teilnehmerin hatte zuvor bereits groß aufgezeigt und die deutsche Miriam Butkereit sowie die topgesetzte Brasilianerin Maria Portela besiegt. Davor gab es zwei Ippon-Erfolge in den ersten beiden Runden. Macht also vier Erfolge – ein mehr als starkes Comeback nach der Verletzungspause also.