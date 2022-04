Schüsse in Innenstadt von Sacramento: Sechs Tote, zwölf Verletzte

Sacramento – In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Sacramentos Polizeichefin Kathy Lester. Gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag sei die Polizei wegen Schüssen in der Innenstadt gerufen worden. Die Sicherheitskräfte hätten eine Menschenmenge und mehrere Opfer vorgefunden. "Das ist eine wirklich tragische Situation."

Die Waffenlobby ist in den USA sehr mächtig. US-Bundesstaaten haben eigene, unterschiedliche strenge Waffengesetze. Im Vergleich zu Europa sind Schusswaffen in den USA insgesamt aber deutlich leichter erhältlich. Regelmäßig kommt es in den Vereinigten Staaten zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen. Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet. (APA, dpa)