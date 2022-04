Onisiwo traf bei 1:1 von Mainz bei Gladbach, Augsburg mit wichtigem Sieg

Augsburg – Karim Onisiwo hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Wiener schoss im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 73. Minute das 1:1, nachdem Breel Embolo die Gastgeber in der 33. Minute in Führung gebracht hatte. Mainz ist damit weiterhin Zehnter, Gladbach liegt als Zwölfter acht Punkte vor dem Relegationsplatz.