Tiroler Ringer Daniel Gastl krönt seine Karriere mit EM-Bronze

Budapest – Zwei große Lebensziele hat Daniel Gastl mit Olympia- sowie EM- oder WM-Medaille auf seiner Homepage formuliert – eines darf der 28-jährige Inzinger seit Sonntag wegstreichen. Tirols Vorzeige-Ringer gelang mit einem ganz starken Auftritt bei der Europameisterschaft in Budapest (HUN) der größte Erfolg seiner Karriere. Gastl setzte sich in einem spannenden Kampf um EM-Bronze im griechisch-römischen Stil (bis 97 kg) mit 4:1 Punkten gegen Murat Lokiayev (AZE) durch.

Erfolgsgarant in einem spannenden Schlusskampf soll Sportdirektor Benedikt Ernst gewesen sein. „Er hat nach dem 1:0 eine Challenge gemacht. Das war entscheidend“, so Draxl. Gastl war später 3:0 in Führung gegangen und verwaltete seinen Vorsprung dann mit Erfolg. Für Österreich war es die einzige Medaille bei der EM in Ungarn und zudem die erste eines Herren seit Amer Hrus­tanovic 2014.