Triumph für Espargaró in Argentinien: Zwei Brüder, ein Sieg, viele Tränen

Termas de Rio Hondo – Drittes MotoGP-Rennen, dritter Sieger – auf Enea Bastianini (Ducati/Katar GP) und Miguel Oliveira (KTM/Indonesien GP) folgte am Sonntag Aleix Espagraró mit einer Sternstunde für Aprilia. Sowohl für den 32-jährigen Piloten als auch für seinen Rennstall war es der erste Triumph in der höchsten Motorrad-Klasse.

Gerührt: Bis fünf Runden vor Schluss musste sich der spanische Aprilia-Pilot gedulden: Erst im zweiten Versuch gelang ihm dann das entscheidende Überholmanöver gegen Jorge Martín (Ducati/2.), der sich vom Start weg an die Spitze gesetzt hatte. Am Ende konnte der 24-jährige Martín aber nicht mehr mithalten – die Reifen waren am Ende: „Es freut mich für Aleix, es war sein erster Sieg.“

Auch Pol Espargaró, der seine Honda in den Kies gesetzt hatte, weinte in der Garage mit seinem älteren Bruder mit. Der Sieger selbst war nicht weniger gerührt: „Ich musste so lange darauf warten. Mein 200. Rennen in der MotoGP brachte den ersten Sieg. Ich bin so glücklich. Es war nicht einfach, der Druck war sehr groß und jetzt führen wir auch noch die WM an.“