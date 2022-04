Hahn: Ungarn droht Kürzung der EU-Mittel

Brüssel, Budapest, Warschau – Ungarn hat gewählt, die Schwierigkeiten mit der obersten EU-Behörde in Brüssel allerdings sind unabhängig vom Wahlausgang nicht gelöst – im Gegenteil. Nachdem der Europäische Gerichtshof im Februar die Klagen von Ungarn und Polen gegen den Rechtsstaatsmechanismus zurückgewiesen hat, kann die EU-Kommission gegen Mitgliedsstaaten das Verfahren einleiten, das am Ende die Kürzung von Förderungen bedeuten könnte. Voraussetzung dafür ist, dass ein Land EU-Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür missbraucht, gegen rechtsstaatliche Prinzipien zu verstoßen.

Im TT-Gespräch kündigte der zuständige Haushalts-Kommissar Johannes Hahn nun an, bei Ungarn tätig zu werden und den Mechanismus in Gang zu setzen – wegen des Verdachts der Korruption und Problemen mit öffentlichen Auftragsvergaben, wie er sagt.

Polen erhält aber ohnehin nicht die volle Höhe der ihm zugestandenen Mittel aus dem EU-Haushalt, weil es Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht umgesetzt hat. Konkret hätte Polen laut Urteil einen Braunkohleabbau an der Grenze zu Tschechien schließen müssen, tat es aber nicht. Die deshalb fällig gewordenen Strafen (500.000 Euro täglich) beglich Polen nicht, die so angelaufenen Schulden werden von den polnischen EU-Mitteln abgezogen. Zwar hat sich Warschau inzwischen mit Prag geeinigt, die bis dahin angefallenen Strafen müssten dennoch beglichen werden, so Hahn.