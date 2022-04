Betrunkener Lenker prallte in Innsbruck mit Auto gegen Linienbus

Innsbruck – Ein 16-jähriger Pkw-Insasse wurde am Sonntag gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall in der Innsbrucker Gumppstraße in Innsbruck verletzt. Der junge Bursche saß im Auto eines betrunkenen 34-jährigen bosnischen Lenkers, der im Kreuzungsbereich Gumppstraße/Radetzkystraße gegen einen Linienbus prallte.