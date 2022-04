TT-Analyse: Alt oder alt? Die zwei Seiten der Kirche

Wer schaut hier alt aus? Papst Franziskus war am Wochenende in Malta. Der Inselstaat liegt im Brennpunkt der Migrationskrise. Seenotretter dürfen die Häfen schon lange nicht mehr anlaufen. Franziskus will sich damit nicht abfinden. Der Legende nach strandete bereits der Apostel Paulus auf der Insel. „Lass nicht zu, dass unser Mitgefühl sich in leeren Worten erschöpft, sondern entzünde das Feuer der Gastfreundschaft“, sagte 2000 Jahre später Franziskus in einer Mischung aus Gebet und Appell. Die nächste Reise könnte ihn nach Kiew führen.