Pflege-Problematik und Diskriminierung: Das war „Tirol Live“ am Montag

Am Montag standen zwei Themen im Mittelpunkt von „Tirol Live“, die seit Jahren politisch, aber auch emotional diskutiert werden. Im März machten Pflegekräfte vor 20 Spitälern und Altenheimen darauf aufmerksam, dass man am Limit sei. Pflegebetten stehen in Tirol leer, am Landeskrankenhaus Innsbruck sind 118 Vollzeitpflegestellen offen. Liste-Fritz-Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider sprach über dringende Reformen.