85-Jährige starb bei Wohnungsbrand in Bozen

Bozen – Eine 85-Jährige ist Sonntagabend in Bozen bei einem Brand ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr in die Wohnung gelangte, war das Feuer bereits von selbst erloschen, jedoch entdeckten sie die regungslose Frau in einem Zimmer. Eine Reanimation konnte die Frau nicht mehr zurück ins Leben holen, berichteten Südtiroler Medien am Montag. Der Brand dürfte von einer brennenden Kerze ausgelöst worden sein.