Lieferengpässe und Preissprünge: Tiroler Baubranche warnt vor Baustopp

Es sei ein Gebot der Stunde, dass sowohl öffentliche als auch private Auftraggeber ab sofort neue Bauaufträge nur noch zu veränderlichen Preisen ausschreiben und als Basis für die Anpassung der Vergütung einen sachlich zutreffenden Index heranziehen, so die Vertreter der Baubranche in der Aussendung. Was bei öffentlichen Bauaufträgen aufgrund der Preissteigerungen und Lieferengpässe – unter anderem auf Basis von Empfehlungen der unabhängigen Schiedskommission im BMDW – mittlerweile zum Standard geworden sei, müsse auch für den privaten Bereich verbindlich werden. In diesem Zusammenhang sei es insbesondere auch erforderlich, dass die Vorgabe von festen Preisen in diversen Förderungsbestimmungen der öffentlichen Hand (wie z. B. im Bereich der Wohnbauförderung) sofort sistiert werden, damit auch die gemeinnützige Wohnungswirtschaft ihre Aufträge ab sofort ausschließlich zu veränderlichen Preisen vergebe.