Erster Auftritt der ESC-Starter LUM!X feat. Pia Maria: „Ein Wahnsinn“

„Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war so ein unglaubliches Gefühl – cooles Adrenalin!“, war auch Pia Maria von der Stimmung der 500 Fans in London begeistert. Sie freue sich auf weitere Auftritte. Das Song Contest-Pre-Event in der britischen Hauptstadt soll denn auch nicht das letzte sein – am Donnerstag, den 7. April, geht es für die beiden weiter nach Tel Aviv, den Abschluss der Promotour bildet „Eurovision in Concert“ in Amsterdam am Samstag, den 9. April.