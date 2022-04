Umstrittenes Referendum in Ungarn zum „Kinderschutz" gescheitert

Budapest – Der rechtskonservative ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat am Wahlsonntag keinen vollen Erfolg einfahren können. Während er bei der Parlamentswahl die Zwei-Drittel-Mehrheit seiner Partei Fidesz verteidigen konnte, scheiterte er mit seinem Referendum über das "Anti-Pädophilie-Gesetz", das die im In- und Ausland als Anti-LGBTIQ-Gesetz kritisierte Rechtsnorm vom Volk absegnen lassen sollte. Das Referendum verfehlte nämlich das Beteiligungsquorum von 50 Prozent.

Orbán hatte das Referendum eigens auf den Tag der Parlamentswahl legen lassen, um von der traditionell höheren Beteiligung an Wahlen zu profitieren. Tatsächlich lag diese bei rund 70 Prozent. Allerdings machten viele Regierungsgegner dem Premier einen Strich durch die Referendumsrechnung, indem sie ungültige Stimmen abgaben oder gar nicht erst an der Volksabstimmung teilnahmen.

Die Opposition hatte ihre Anhänger aufgerufen, bei den vier Referendumsfragen gleichzeitig Ja und Nein anzukreuzen. So wurden 20 Prozent der Stimmzettel ungültig, 35 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an dem Votum gar nicht erst teil. Damit erreichte die offizielle Beteiligung an der Volksabstimmung nur 44,5 Prozent. Von jenen, die gültig abstimmten, votierten jeweils knapp 96 Prozent mit Nein auf Suggestivfragen wie etwa "Untersützen Sie die Popularisierung von Behandlungen zur Geschlechtsumwandlung gegenüber minderjährigen Kindern?"