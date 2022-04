Wörgl – In der Ferdinand-Raimung-Straße in Wörgl sind am Montagvormittag zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden Polizeiberichten zufolge drei Personen verletzt. Eine Dreijährige sowie deren Eltern, die in einem der beiden Autos saßen, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des anderen Fahrzeugs, ein 71-jähriger Österreicher, blieb unverletzt. (TT.com, APA)