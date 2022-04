Schützenbataillon Kufstein mit neuem Kommando

Hermann Egger (r.) übergab an Manfred Schachner (l.), Landes-Kdt. Thomas Saurer gratulierte.

Wörgl – Beim Schützenbataillon Kufstein ging eine Ära zu Ende. Hermann Egger übergab nach 42 Jahren an der Spitze das Kommando an Manfred Schachner. Egger wurde beim Jahrtag in Wörgl unter tosendem Applaus seiner Kameraden für seinen Einsatz geehrt und zum Ehrenmajor ernannt. „Ich bitte euch, auch weiterhin mit gesundem Hausverstand unsere bodenständige Kultur zu leben“, bedankte sich dieser.