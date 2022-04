Bezirksgericht Kitzbühel unter neuer Führung

Kitzbühel – Am 31. März endete die mehr als 20 Jahre dauernde Amtszeit des Vorstehers des Bezirksgerichts Kitzbühel, Peter Gurschler. Der Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck, Klaus Schröder, nahm am 1. April in den neuen Räumlichkeiten des Justiz-Bildungszentrums Kitzbühel die Verabschiedung vor.