Osterfestival im Salzlager Hall: Trauer folgt Freude und Zuversicht

Hall i.T. – Unter dem Eindruck des aktuellen Kriegsgeschehens weltweit, nicht nur jenes an Europas Grenzen, wird einem die Vergänglichkeit alles Irdischen eindringlich vor Augen geführt. So paradox es klingen mag, die in Musik gefasste Weltabgewandtheit und Todessehnsucht des barocken Protestantismus wie jene Johann Sebastian Bachs vermag in solchen Zeiten, und nicht nur in solchen, ungemein Trost zu schenken.