Umbruch bei Elektrizitätswerken Reutte: „Ära Hold“ ging zu Ende

Reutte – Nach über 40 Jahren Zugehörigkeit ging mit dem Ausscheiden von Vorstand Michael Hold Ende März eine Ära in der Firmengeschichte der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) zu Ende. Begonnen hatte Hold seine Karriere 1982 als kaufmännischer Angestellter in der Buchhaltung. Eine steile Karriere folgte. Über die Leitung der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen und anschließend als Geschäftsführer der deutschen Gastochter EAO wechselte Hold 2014 als kaufmännischer Vorstand der Reutte Holding AG bzw. der Elektrizitätswerke Reutte AG direkt an die Unternehmensspitze. Hold resümiert: „In 40 Jahren gibt es viele Erinnerungen. Es war eine sehr schöne Zeit, auf die ich gerne zurückblicke. Für mich ist es nun an der Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.“ Richard Alber folgt Hold als kaufmännischer Vorstand. Er wird mit Christoph Hilz die Geschicke der EWR AG leiten. (TT, fasi)