Konsumklima im Keller: „Konsumenten in Angststarre“

Wien – Beinahe acht von zehn Gütern des gesamten Warenkorbs weisen eine Teuerung von über zwei Prozent auf, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Das hat inzwischen auch massive Auswirkungen auf das Konsumklima, wie der aktuelle Eurostat-Konsumklimaindex zeigt. „Es mutet an, also ob die Konsumenten wieder in eine ‚Angststarre‘ verfallen sind, und das bedeutet nichts Gutes für die Wirtschaft“, so der Linzer Handelsprofessor Christoph Teller.