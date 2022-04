ManCity vor Atletico gewarnt: Pep weiß, wie „bedrohlich“ Diego tickt

ManCity-Starcoach Pep Guardiola weiß, was auf seine Elf zukommt.

Manchester – In der englischen Premier League marschieren Manchester City (73 Punkte) und der FC Liverpool (72) im Gleichschritt Richtung Titel. Es kann freilich nur einen Meister geben, und am Sonntag steht der große Ligaschlager zwischen den beiden Topteams an.