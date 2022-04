Betonsockel auf Gleise geworfen: 18-Jähriger in Musau mehrmals als Vandale unterwegs

Musau – Ein Vandale, der seit Dezember 2021 in Musau sein Unwesen trieb, ist der Polizei nun ins Netz gegangen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Einheimischen. Der junge Mann war ausgeforscht worden, nachdem er am 27. März im örtlichen Bahnhof zugange war. Dort hatte er in den Abendstunden mehrere Betonsockel eines Baustellenzaunes auf die Gleise geworfen. Außerdem ragte ein Element eines solchen Zaunes in den Gleisbereich. Auch im restlichen Bahnhofsgelände beschädigte er diverse Dinge.