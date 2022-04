Erster Darfur-Prozess vor dem IStGH: Angeklagter bestreitet alles

Den Haag – Im ersten Prozess vor dem Weltstrafgericht zu schweren Kriegsverbrechen in der sudanesischen Region Darfur hat der angeklagte Ex-Milizenchef alle Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich bin unschuldig in allen Anklagepunkten", sagte Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman beim Prozessauftakt vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) am Dienstag in Den Haag.