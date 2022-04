Neue EU-Sanktionen würden laut Wifo-Chef Krieg für Putin teurer machen

Kiew/Moskau – Importstopp für Kohle, Exportverbot für Halbleiter: Die von der EU-Kommission geplanten neuen Sanktionen gegen Russland würden die dortige Wirtschaft nach Prognose von Top-Ökonomen treffen. "Das ist der nächste Schritt in einer Sanktionsspirale, die sich weiter drehen wird", sagte der Direktor des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Laut Jens Südekum, Professor am Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, könnte ein komplettes Exportembargo noch folgen. "Es würde Russland deutlich stärker treffen als uns, weil der russische Markt insgesamt eine überschaubare Bedeutung hat", sagte das Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. "Aber es wäre vor allem ein Schlag gegen die russische Bevölkerung, weniger gegen Putins inneren Machtzirkel." Auch mit den neuen Sanktionen seien Exporte nach Russland weiterhin grundsätzlich möglich. "Viele deutsche Unternehmen wie Henkel oder Ritter Sport machen davon auch weiterhin Gebrauch", sagte Südekum. "Einige produzieren sogar in Russland."