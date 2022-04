33 Paar Ski gestohlen: Ischgler Polizei nahm 46-Jährigen fest

Ischgl – Hinweise auf einen mutmaßlichen Skidieb führten die Ischgler Polizei zu einem 46-Jährigen. Im Laufe der Ermittlungen habe sich zudem der Verdacht gegen zwei weitere Männer erhärtet, die mit dem Tschechen rege in Verbindung standen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Der 52-Jährige und der 34-Jährige sollen immer wieder Skiausrüstungen bei dem Verdächtigen abgeholt haben. Schließlich ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Festnahme des Trios an.