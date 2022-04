Salmonellen-Fälle: Ferrero ruft Kinder-Schoko-Produkte zurück

Frankfurt, Wien, Alba – Knapp zwei Wochen vor Ostern hat Ferrero in einigen Ländern einige Chargen verschiedener Kinder-Produkte zurückgerufen. Hintergrund ist eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch. Etwa 63 Menschen in Großbritannien, vor allem kleine Kinder, waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA zuvor meldete. Österreich ist davon laut AGES derzeit "noch nicht betroffen".