Neuer Zammer Bürgermeister: „Fehlinvestition Venet-Bob muss weg“

Landeck, Zams – Im August 2019 eröffnet, hat der 860 Meter lange und als „Alpenachterbahn“ beworbene Venet-Bob die Umsatz-Erwartungen der Venet Bergbahnen bei Weitem nicht erfüllt. Diese Diagnose stellt der Zammer Bürgermeister Benedikt Lentsch. Er will nicht lange kleckern, sondern klotzen: „Der Venet-Bob muss abgetragen werden. Die Investitionskosten von 1,47 Mio. Euro stehen in keinem Verhältnis zum Umsatz.“

Die Sommerrodelbahn habe den Bergbahnen zuletzt weniger als 10.000 Euro Jahresumsatz gebracht. Dabei sei der Bob vom damaligen Vorstand als „Rettungspaket“ und „attraktiver Frequenzbringer“ konzipiert worden. „Aber das Projekt hat sich von Anfang an als steuergeldfinanzierter Flop erwiesen. Wir müssen schauen, dass wir uns von unnötigem Ballast auf unserem Hausberg trennen“, erklärte der Bürgermeister am Dienstag. Leider habe es in den vergangenen Jahren viele Fehlinvestitionen gegeben, der Venet-Bob sei nur eine davon. „Von Wartungskosten und Mitarbeiterkosten in den kommenden Jahren reden wir hier noch gar nicht. Jeder weiß, dass bei derartigen Anlagen im alpinen Gelände horrende Kosten anfallen.“