Am Drau-Radweg bis nach Kroatien fahren

Lienz – Stetig steigt das Interesse von Radurlaubern, dem Lauf der Drau zu folgen. „Vor 21 Jahren waren wir acht Pioniere im Bezirk Lienz, heute arbeiten wir in Südtirol, Osttirol und Kärnten sehr erfolgreich zusammen und haben unsere Partnerschaft über Slowenien bis nach Kroatien erweitern können“, sagt Dieter Mayr-Hassler, Präsident des Vereins Drauradwegwirte.

60 Partnerbetriebe bieten ihren Gästen entlang der grenzüberschreitenden Radwegroute in regelmäßigen Abständen Unterkunft und Gastronomie. Besonders beliebt sind Tagestouren flussabwärts, für die anstrengendere Fahrt in die Gegenrichtung nutzen viele Urlauber die Eisenbahn. „Die aufkommenden Radlergruppen aus Südtirol haben uns vor zwanzig Jahren inspiriert, heute sind wir selbst sehr erfolgreich mit unserem Angebot“, meint Mayr-Hassler. Auf der eigenen Homepage würden die Gäste sich ihre Etappen selbst zusammenstellen. Auch Partnerbetriebe, die nicht unmittelbar am Radweg liegen, würden davon profitieren.