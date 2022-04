Wiener Wirtschaftsinstitut sieht „Zeitenwende für Europa“

Russische Bomben legten diese Schuhfabrik in Dnipro in Schutt und Asche. Die wirtschaftlichen Schäden sind massiv. © AFP/Caylak

Wien – Die russische Invasion in der Ukraine hat der Wirtschaft Ukraines, Russlands und des restlichen Europa enorm geschadet. Das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat in einer neuen Studie die ökonomischen Auswirkungen des Krieges beleuchtet. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich nicht genau eruieren. Zahlen unterscheiden sich massiv. Internationale Schätzungen beziffern den materiellen Schaden der ersten drei Wochen des Krieges auf umgerechnet rund 57 Mrd. Euro. Die ukrainische Regierung geht von Schäden in Höhe von 515 Mrd. Euro aus.

Entgeltliche Einschaltung

Da die Schwarzmeerhäfen von Russland angegriffen und vom Meer aus blockiert werden, habe die Ukraine über die Hälfte ihrer Exportkapazitäten verloren, schreibt das wiiw. Insgesamt stammte 2021 rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus dem Warenexport. Der Wiederaufbau werde viel Unterstützung erfordern.

Trotzdem habe die Ukraine bisher eine bemerkenswerte makroökonomische Stabilität an den Tag gelegt, konstatiert das Institut. Vorerst habe das Land ausreichend Devisenreserven, auch das Bankensystem sei bis dato stabil und liquide. Der mittelfristige Ausblick sei dennoch düster.

„Auch der Aggressor Russland sieht sich mit schwerwiegenden Konsequenzen konfrontiert“, heißt es in der Studie. Das wiiw erwartet, dass die russische Wirtschaft heuer um 7 bis 15 Prozent schrumpfen dürfte. Die Inflation könnte auf 30 Prozent steigen. Die Kriegsführung werde zwar vorerst ohne Energieembargo nicht am Geld scheitern, eher am Mangel an Soldaten und Waffen. Die Sanktionen würden die Kriegsfinanzierung aber mittelfristig verhindern, insgesamt seien die Aussichten auch für Russland mittelfristig negativ.