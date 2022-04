Im Café „Naturtalent“ in Buch trifft Integration aufs Dorfleben

Buch i. T. – Die Kaffeemaschine läuft heiß. Alle Tische sind belegt und die Mitarbeiter im Café „Naturtalent“ sind voll in ihrem Element. Schon am ersten Öffnungstag ist der Ansturm aufs neue Lokal gegenüber dem Bucher Gemeindeamt groß. Schon seit Längerem ist die Geschäftsfläche leer gestanden, bis der Bürgermeisterin die zündende Idee kam. „Eines kam zum anderen, nachdem ich den Kontakt zur Lebenshilfe gesucht hatte, und so entstand ein für alle Beteiligten tolles Projekt“, sagt BM Marion Wex.