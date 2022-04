Köstinger: „Schnelles Internet für alle bis 2030“

Vom Home-Schooling übers Home-Office, Videotelefonieren mit der Familie, Einkaufen bis hin zu Amtswegen: Gerade in der Corona-Krise hätten sich die Anforderungen an unsere digitalen Infrastrukturen mit einem Schlag massiv erhöht. „Jeder Euro, den wir in den Breitbandausbau investieren, ist eine Investition in die Zukunft und für mehr Lebensqualität bis in die kleinste Region, besonders auch für den Wirtschaftsstandort“, betont Köstinger.

Seit 2015 habe man über die Breitbandförderung des Bundes den Ausbau in 1399 österreichischen Gemeinden (davon 215 geförderte Projekte in 201 Gemeinden in Tirol) und damit für rund 1,1 Mio. Bürgerinnen und Bürger erreicht. In Summe seien Investitionen von insgesamt 2,5 Mrd. Euro ausgelöst worden, so die Ministerin. Österreich sei damit vom Schlussdrittel bereits ins europäische Mittelfeld vorgestoßen. Ziel sei nun, in den kommenden Jahren ins Spitzenfeld zu kommen. Beim 5G-Ausbau sei Österreich schon unter den Top 3 in Europa.