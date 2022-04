Zuwächse für BTV, höhere Dividende

Trotz Corona, Inflation, Rohstoff- und Lieferschwierigkeiten habe die BTV im Vorjahr ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, so Burtscher. Vor allem der Zuwachs an anvertrauten Kundengeldern um fast 1 Mrd. Euro oder 6 Prozent auf 17,42 Mrd. Euro sei sehr erfreulich. Die Bilanzsumme wuchs um 2,1 Prozent auf 14,27 Mrd. Euro, das Eigenkapital um 5,2 Prozent auf 1,88 Mrd. Euro. Sowohl beim Eigenkapital als auch bei der Bilanzsumme habe man die Höchststände in der mittlerweile 117-jährigen Geschichte der Bank erzielt, betont Burtscher. Der Jahresüberschuss vor Steuern legte kräftig von 54,1 auf 92,5 Mio. Euro zu, der Konzernjahresüberschuss von 53 auf 81,7 Mio. Euro. Die Dividende für die Aktionäre wird von 12 auf 30 Cent angehoben. In der Ukraine oder Russland sei man nicht direkt involviert, allerdings verschiedene Unternehmenskunden.