Überdosis Liebe: Bilderbuch legen neues Album vor

So richtig abgeebbt ist diese Erfolgswelle bis heute nicht. Die obligatorischen Grenzüberschreitungen machen die Fans gern mit. Auch die jüngste Rückbesinnung zur Gitarrenmusik. In „Gelb ist das Feld“ trifft Rock auf Shoegaze und Pop. Die Einflüsse reichen von Fleetwood Mac bis zu Lush. Ein Sound, der mit Maurice Ernsts Denglisch und endlosen Oh-Oh-Oh-Chören (in „Baby, dass du es weißt“) eben richtig gute Laune macht – auch weil er in diese düstere Zeit so gar nicht passen will.

Glattgebügelt ist Bilderbuch deshalb nicht. An den richtigen Stellen meldet sich die Gegenwart zu Wort. Im richtigen Kontext: „Isolation“ kommt zu zweit daher (in „Daydrinking“). Auch „anxiety is calling“ (in „I’m not gonna lie“), dennoch scheint „die Sonne die ganze Nacht“. Ja, die ganze Welt ist „in change“. Also darf endlich ganz unironisch geliebt werden: „Niemals hab ich geliebt zuvor/wie ich dich liebe, wenn du mich berührst“ heißt es in „Blütenstaub“ nebst Bienenbrummen und Vögelgezwitscher. Es ist Frühling. Kein Wölkchen an diesem Musikhimmel. Oder wie Ernst in „Schwarzes Karma“ unkitschig abkitscht: „Wenn ich sterbe, dann an Liebe overdose“. Keine Angst, eine Überdosis Liebe droht bei dieser LP nicht. Man ist einmal mehr angenehm berauscht.