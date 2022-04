Titelverteidiger gegen Rekordsieger: Chelsea bittet Real zum Tanz

„Wir tun, was wir immer tun.“ Dass der FC Chelsea zuletzt in der Premier League in eine 1:4-Heimpleite gegen Brentford geschlittert war, wollte Trainer Thomas Tuchel nicht überbewerten. Der Anführer der „Blues“ strahlt also weiter Selbstvertrauen aus. Und das ist kein Wunder, schließlich weiß der deutsche Fußball-Lehrer, wie man die „Königlichen“ biegt – auf dem Weg zum Titel hatte sich Chelsea im Vorjahrs-Halbfinale (1:1, 2:0) durchgesetzt. Wiederholung ist erwünscht.