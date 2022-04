Vorfreude auf zwei Derbys bei Jenbacher Keglern

Innsbruck – Der KSK Jenbach ist Meister der Kegel-Bundesliga West. Auch im letzten Heimspiel ließen die Unterländer nichts anbrennen und feierten einen 7:1-Sieg über Lambach. Willi Gründler und Co. dürfen damit in die Superliga aufsteigen. So könnte es kommende Saison zu einem Tiroler Derby mit dem KS Schwaz kommen. Auch in der Bundesliga West lockt ein derartiger Kegel-Kracher: Der KV Schwaz II kam dort in der Endwertung auf Platz zwei (3:5-Niederlage in Koblach, 7:1-Sieg gegen Lambach) und die SPG Katzenberger Innsbruck könnte als Aufsteiger dazustoßen. Beide Entscheidungen sind aber noch offen, werden noch diskutiert. (sab)