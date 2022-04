Fünf von 13 Schultaschen überzeugten im AK-Test

Beim AK-Test standen Tragekomfort, die individuelle Anpassungsfähigkeit an die Wirbelsäule und die optische Warnwirkung im Vordergrund. Eine gute Schultasche sollte durch ein verstellbares Rückenteil mit dem Kind mitwachsen und stabil sitzen, was vor allem durch Brust- und Hüftgurt unterstützt wird. Grundsätzlich gilt: Die Oberkante der Schultasche sollte sich auf Höhe der Schultern befinden.

Wobei Weiß relativierte: „Es kommt auch auf den Komfort an, die Kinder empfanden eine minimal schwerere Tasche mit stabilem Halt angenehmer als eine leichtere, die hin und her rutscht". Sie empfiehlt, zum Kauf eine Jacke mitzunehmen und zu probieren, ob die Gurte leicht zu verstellen gehen. Am AK-Test-Parcours liefen und hüpften die Kinder mit den Schultaschen, da kam es auf einen guten Sitz an. (APA)