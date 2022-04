EU-Embargo für russische Kohle kommt, Moskau hat große Pläne für Export

Kohleberge in Duisburg: Die deutschen Kohlenimporteure halten bis zum Jahresende einen vollständigen Verzicht auf russische Kohle für möglich. © INA FASSBENDER

Brüssel/Moskau – Das von der EU geplante Kohle-Embargo gegen Russland kommt nicht von ungefähr. Denn Kohle ist der für Europa noch am leichtesten verzichtbare Energie-Import aus Russland. Während mehr als ein Drittel des in der EU verbrauchten Erdöls und 41 Prozent des Erdgases aus Russland stammen, ist es bei Kohle "nur" ein Fünftel. Allerdings muss zwischen Kohle für Stromgewinnung und Kohle für Metallurgie, etwa Stahlwerke, unterschieden werden. Bei letzterer ist die Abhängigkeit höher.

Entgeltliche Einschaltung

Österreich hat voriges Jahr mengenmäßig 28 Prozent seiner Steinkohleimporte aus Russland bezogen, gemessen am Einfuhrwert war es ein Fünftel. Dabei handelte es sich um 942.000 Tonnen der gesamten Kohleeinfuhrmenge von 3,34 Mio. t, geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervor.

Russland will Kohle-Exporte nach Fernost deutlich steigern

Ungeachtet des Embargos hat Russland große Pläne für die Förderung und den Export von Kohle. Bis 2035 sollen die Kohleproduktion um 50 Prozent, die Ausfuhren sogar um 75 Prozent, von etwa 217 Mio. Tonnen 2019 auf 380 Mio. Tonnen, steigen. Das zeigt eine Analyse der Internationalen Energieagentur IEA aus dem Jahr 2021. Hauptfokus liegt dabei auf Kokskohle für die Metallurgische Industrie mit Blick auf Exporte nach Asien.

📽 Video | EU-Kommission will Kohle-Importe aus Russland stoppen

Jetzt ein E-Bike gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Ziele seien im Juni 2020 im Rahmen der Energiestrategie bis 2035 beschlossen worden. Kapazitätserweiterungen für mindestens 21,3 Mio. Tonnen pro Jahr wurden von der IEA in ihrem Kohlebericht 2021 als weit fortgeschritten eingestuft. Meist ging es dabei um die Produktion von Kokskohle für die Metallurgie. Für die Ausweitung der Exporte sind auch Investitionen in die Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur angekündigt. Der Rückgang des Eises im Arktischen Ozean ermögliche es Russland, neue Projekte zur Rohstoffgewinnung in der Arktis zu entwickeln.

Kohlefeld-Erschließung und Hafen-Aufrüstungen

In der fernöstlichen arktischen Region Krasnojarsk beispielsweise erschließt das russische Unternehmen AEON das Kohlefeld Syradasajkoje auf der Taimyr-Halbinsel. Der Bau des neuen Jenissei-Hafens begann Anfang 2021 und soll innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Er wird die Ausfuhr von bis zu 7 Mio. Tonnen Kokskohle pro Jahr aus dem Syradasays-Kohlefeld nach Asien ermöglichen. Das Projekt umfasst einen Kohletagebau mit einer Förderkapazität von 5 Mio. Jahrestonnen in der ersten Phase und 10 Mio. Jahrestonnen in der zweiten Phase.

Nicht weit entfernt wird der Hafen Dikson mit einem neuen Kohleterminal (10 Mio. Jahrestonnen Kapazität) aufgerüstet, und in der Kola-Bucht in der Nähe von Murmansk wird derzeit das Lavna-Kohleterminal gebaut. Dieses soll 2024 in Betrieb genommen werden, sobald die 45 km lange Bahnverbindung von Vykhodnoy fertiggestellt ist. Der Hafen soll jährlich rund 18 Mio. Tonnen verschiffen können.

Um die Kohleexporte nach China und in andere Regionen Asiens zu steigern, baut Russland seine Exportkapazitäten in der Region Fernost aus. Für den Hafen von Vanino, Russlands zweitgrößten Kohlehafen am Pazifik, wurden mehrere Erweiterungsprojekte angekündigt. Kolmar verdoppelt die Kapazität auf 24 Mio. Jahrestonnen, A-Property plant den Bau eines neuen Terminals mit einer Kapazität von 30 Mio. Jahrestonnen bis 2024, und SUEK will die Kapazität seines Massengutterminals im gleichen Zeitraum um 16 auf 40 Mio. Jahrestonnen erweitern.

Bahnlinien Richtung Osten werden ausgebaut