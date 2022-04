Der Start beim Giro d'Italia krönt das Jahr von Radprofi Gall

Saisonziele? Die bleiben für den augenblicklich bei der Baskenland-Rundfahrt (gestern 116.) eingesetzten Legionär von AG2R Citroën (FRA) stets dieselben. Bei der „Tour of the Alps“ (18.–22. April), dem Nachfolger des Giro del Trentino zwischen Süd- und Osttirol, will sich Gall seinem Heimpublikum präsentieren: „Ursprünglich hätte ich die Gesamtwertung im Visier. Ob ich in Top-Form an den Start gehen kann, zeigen die nächsten Renneinsätze. Auf alle Fälle freue ich mich ungemein auf die Heimetappen“, hielt der extrovertierte Osttiroler fest.