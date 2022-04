Bregenzer Festspiele feierten Richtfest für „Madame Butterfly"

Bregenz – Die Bregenzer Festspiele haben am Mittwoch das Richtfest des Bühnenbildes für Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" gefeiert. Ein 300 Tonnen schweres "Stück Papier" aus Stahl, Styropor, Holz und Fassadenputz bildet den optischen Rahmen für das Spiel auf dem See. Zart und verletzlich, zerknüllt und ins Wasser geworfen, stellt es ein "Spiegelbild der Seele" der Madame Butterfly genannten Geisha Cio-Cio-San dar, so Intendantin Elisabeth Sobotka.