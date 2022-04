SVP-Fraktionschef Gert Lanz zieht die Reißleine

In der Südtiroler Volkspartei (VP) ist der Klubchef im Landtag, Gert Lanz, jetzt zurückgetreten. Zehn von 15 Abgeordneten seiner Fraktion hatten eine Vertrauensabstimmung gefordert, doch diesen Schritt nicht gesetzt. Gestern Mittwoch hat es Lanz gereicht und er hat selbst die Reißleine gezogen. Er gilt als Vertrauter von Landeshauptmann Arno Kompatscher und übte im Zusammenhang mit der Affäre um Abhörprotokolle wegen einer versuchten Einflussnahme auf die Ausschreibung von Buskonzessionen heftige Kritik an Parteikollegen. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Noch ungeklärt ist die weitere Vorgangsweise gegenüber dem umstrittenen Landesrat Thomas Widmann. Ihm hat Kompatscher die Kompetenzen entzogen, an einen freiwilligen Rücktritt denkt Widmann aber nicht.