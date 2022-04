„Pink Janine“ ist Tirols Blume des Jahres 2022

Wörgl – In diesem Jahr ist die Petunia Vista Bubblegum der Star. Denn die wetterfeste Blume mit kräftig-rosafarbenen Blüten wurde von den „Qualität Tirol“-Gärtnern zur Blume des Jahres 2022 gewählt. „Sie ist sehr starkwüchsig, zugleich aber regen- und hitzeresistent“, erklärt der Wörgler Gärtnermeister Walter Gwiggner.

Um den gesamten Sommer über zu blühen, braucht die Petunie dreierlei: nährstoffreiche Erde, ausreichend Wasser und Dünger. Ob im Balkonkistchen oder großer Topf – am wohlsten fühlt sie sich an sonnigen bis halbschattigen Plätzen. „Sie hat etwas kleinere Blüten als andere Surfinien, bildet also schneller neue und ist dadurch robuster“, sagt der Gärtnermeister. Die einjährige Pflanze sei zwar nicht winterfest, den Eisheiligen trotze sie aber problemlos.