Anklage erhoben: Schulden trieben 43-Jährigen zu Banküberfall in Innsbruck

Innsbruck – Banküberfälle scheinen mangels Erfolgsaussichten aus der Mode gekommen zu sein. So schritt diesen Februar erstmals seit zweieinhalb Jahren in Innsbruck wieder jemand in eine Bankfiliale, um dort einen Raubüberfall zu begehen. Er geschah quasi lautlos: So legte ein 43-Jähriger der alleine im Schalterraum anwesenden Bankangestellten einen Zettel mit dem Text „Überfall!!! Habe eine Waffe und bin verzweifelt, legen Sie das Geld in den Beutel“ auf den Schalter. Die Angestellte packte darauf Geld in einen übergebenen Stoffbeutel. Der Angeklagte konnte entkommen – jedoch nur für ganze 15 Minuten. Dann klickten schon die Handschellen, der knapp fünfstellige Geldbetrag wurde zur Gänze sichergestellt.