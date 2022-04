„Märzengrund“ von Adrian Goiginger: Rückzug nach oben

Nach seinen Festivalpremieren kommt „Märzengrund“ im August regulär in die Kinos.

Graz – Ein Perspektivenwechsel kann das Leben verändern, manchmal auch radikal. Das muss Elias, die Hauptfigur des Films „Märzengrund“, gleich mehrfach erfahren. „Märzengrund“ ist die lange erwartete, zweite Regie-Arbeit von Adrian Goiginger, der 2017 mit „Die beste aller Welten“ einen der eindrucksvollsten und publikumsstärksten österreichischen Filme seit Langem vorgelegt hatte. Sein neuer Film kommt diese Woche bei der Diagonale in Graz und beim Filmfestival Bozen zur Premiere. Vorlage ist Felix Mitterers gleichnamiges, 2016 beim „stummen schrei“ im Zillertal uraufgeführtes, an einem authentischen Fall orientiertes Volksstück.

Der Bauernsohn Elias soll den Hof übernehmen, doch die vorgezeichnete Zukunft und die allzu unfreie Tal-Gesellschaft überfordern ihn. Und so geht er, nach einem einschneidenden Vorfall, als Einsiedler hinauf auf den titelgebenden Märzengrund.

Was an eine Geierwally-Variation erinnert, inklusive Vogel-Motiv im Film, ist hier mitten im anderswo wilden Jahr 1967/68 angesiedelt. Es gibt Autos (NSU Prinz) und Party-Musik aus der Dose (Roy Black) in dieser mit Themen und Problemen des 19. Jahrhunderts aufgeladenen Geschichte.