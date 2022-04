Afghane drohte Frau mit Taliban: Freispruch am Landesgericht

Ein 37-jähriger Afghane ist mit seiner Familie seit geraumer Zeit in Österreich und wohl doch noch nicht ganz in Europa angekommen. So soll er muslimische Frauen in seinem Umfeld immer wieder durch Bemerkungen in Schrecken versetzen. Gegenüber einer Nachbarin, die der schiitischen Hazara-Minderheit angehört, sollte er geäußert haben, dass diese in Afghanistan nicht als normale Menschen angesehen würden und Hazara „über den Hinterkopf zu schlachten“ seien.