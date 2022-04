Nach erfolgreicher Premiere: Auch nächstes Jahr Winter Woodstock geplant

Brixen i. Th., Westendorf, Kirchberg i. T. – Im dritten Anlauf hat es nun also endlich geklappt. Am vergangenen Wochenende fand die Premiere des Winter Woodstock der Blasmusik im Brixental statt. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, war die Stimmung unter den Festival-Gästen sehr gut.

Täglich wurden an die 2000 Gäste verzeichnet und sowohl die Hauptbühne in Brixen als auch die drei Hütten am Berg bebten bei guter Musik. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war am Sonntagvormittag eine musikalische Messe, geleitet vom Brixener Pfarrer Michael Anrain und begleitet von MaChlast.