„maschek“ und „Franui“ in Innsbruck: Wohin soll ich mich wenden?

Innsbruck – Multitasking ist ein grausamer Anglizismus. Dahinter verbirgt sich der ehrgeizige Anspruch, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Ein Computer mag dazu im Stande sein. Wir Menschenkinder mögen aber doch lieber eins nach dem anderen. Die famosen Drüberredspezialisten maschek und das experimentierfreudige Osttiroler Ensemble Franui sehen das wohl entspannter. Die beiden Wortakrobaten und die zehn Osttiroler MusikerInnen brachten am Dienstag ihr Projekt „Frl Else“ in Innsbrucks Congress.

Zurücklehnen und sich berieseln lassen – das geht hier gar nicht. Eher ist es so, dass man als Betrachter (zumindest der hier schreibende) Mühe hat, dem gesamten Geschehen noch zu folgen.

Wem soll man da bloß die Aufmerksamkeit schenken: dem Film im Hintergrund, den zwei witzelnden Sprechern vorne oder Herrn Schett seitlich rechts, der gerade hören lässt, was er auf der Trompete so drauf hat?

Am Ende kommt das Ende aber trotzdem gar nicht so unwillkommen. Bitte nächstes Mal wieder Franui und maschek an verschiedenen Abenden. Es ist zu viel des Guten für einen.