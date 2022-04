Im Vorjahr 1,3 Millionen Euro Schaden durch Sozialbetrug in Tirol

In der Anfragebeantwortung ist auch die Nationalität der mutmaßlichen Betrüger aufgeschlüsselt: 78 waren Einheimische, 189 stammen aus dem Ausland. Mit 23 Verdächtigen war die Gruppe der Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit die größte. Dann folgen Bosnier (21 Verdächtige) und Serben (19). Aber auch zwölf Deutsche sollen sich in Tirol österreichische Sozialleistungen erschlichen haben. Bundesweit stammen die meisten Verdächtigen (495) aus Serbien.

Insgesamt wurden in Österreich Sozialleistungen in der Höhe von 19,3 Millionen Euro zu Unrecht bezogen. Allein in Wien waren es fast acht Millionen, in Niederösterreich 2,8 Millionen. (TT)