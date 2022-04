Steigende Inflation: Stadt Innsbruck berät über Teuerungsausgleich

Die Preisspirale dreht sich in Österreich unaufhörlich immer weiter nach oben. Auf die steigende Inflation will nun jedenfalls auch die Stadt Innsbruck reagieren. Wie das passieren soll, wird am 19. April bei einem Runden Tisch diskutiert. Die Fraktionen Für Innsbruck, ÖVP und FPÖ sind bereits vorgeprescht und fordern die Bereitstellung von 2,3 Millionen Euro zur Entlastung der Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Konkret denken sie an eine Mehrwertsteuerabgeltung bei den Strompreisen und/oder Zeitkarten für den öffentlichen Verkehr. Mit der Ausarbeitung und Umsetzung des Pakets soll gemäß dem Antrag Bürgermeister Georg Willi als Finanzreferent beauftragt werden.