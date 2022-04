Oscar-Akademie berät früher über Schritte gegen Will Smith

Will Smith wurde für seine Rolle im Tennisdrama „King Richard" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Los Angeles – Nach dem Ohrfeigen-Eklat um Will Smith (53) möchte die Oscar-Akademie einem Medienbericht zufolge früher als geplant über mögliche Maßnahmen gegen den Schauspieler beraten. Das Treffen soll bereits am Freitag stattfinden - und damit zehn Tage früher als ursprünglich vorgesehen, wie aus einem Brief von Akademiepräsident David Rubin hervorgeht, aus dem der US-Sender CNN zitierte.