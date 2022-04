Die Erfolgsspur des SV Telfs führt bis nach Haiming zurück

Er geht seit Jahren beim SV Telfs erfolgreich voraus – Werner Rott freut sich mit seinem Team auf Duelle in der Regionalliga West. © Kristen

Von Alex Gruber

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – In der Saison 2019/20 wurde das neue Format der Regionalliga Tirol zunächst mit zehn Teams ins Leben gerufen. Dem anvisierten Frühjahrs-Play-off der beiden besten Vertreter aus Tirol mit jenen aus Vorarlberg und Salzburg machte das Coronavirus aber sowohl 2020 als auch 2021 einen Strich durch die Rechnung. Weswegen der SC Schwaz und SV Telfs (morgen in Runde eins Derbygegner) jetzt eine Premiere in diesem Modus der Regionalliga West gegen den VfB Hohenems, Admira Dornbirn (beide Vlbg.) sowie Austria Salzburg und den TSV St. Johann (Slbg.) feiern.

Das Sensationsteam aus Telfs hat sich in dieser Spielzeit alle Anerkennung verdient, ließ nicht nur den (weit) höher dotierten Lokalrivalen aus Imst hinter sich und stellt nach langer Zeit wieder ein Team aus dem Oberland in der Regionalliga West. „Ich habe ja auch schon ein paar Jährchen am Buckel. Aber das letzte Oberländer Team, an das ich mich in der Regionalliga West erinnern kann, war der SV Haiming (von 1987–1990; Anm.)“, kramt Telfs-Trainer Werner Rott in Erinnerungen. Der SC Imst spielte übrigens auch von 1982 bis 1988 in der „echten“ Drittklassigkeit vor.

Der SV Telfs baut wieder auf den Heimvorteil am Emat: „Ich hoffe schon, dass unser Erfolg auch von den Dörfern rundherum honoriert wird. Wir müssen als Team ohne Druck die Mischung finden zwischen befreit aufspielen und dennoch hungrig bleiben“, führt Rott aus. Für die Edel-Routiniers Martin Struggl und Marvin Kranebitter könnte es vor dem Karriereende das letzte aktive Fußball-Frühjahr sein.

Der SC Schwaz ist gewissermaßen schon ein Dauergast in der Regionalliga West und kann als Grunddurchgangssieger der Regionalliga Tirol durchaus mit breiter Brust auflaufen. „Natürlich hat man schon die ein oder andere Info eingeholt und gegen Hohenems, die ich favorisiere, haben wir auch schon im ÖFB-Cup gespielt. Wir wollen in die Top drei“, lässt Schwaz-Coach Akif Güclü wissen. Die neuen Erfahrungen in diesem Modus seien für die eigene Trainer-Vita interessant. Und dass keines der sechs Teams lizenziert hat und den Sprung in die 2. Liga wagen will? „Das kann ich aus Vereinssicht absolut verstehen, stimmt mich aber prinzipiell ein Stück weit traurig.“ Ein Club wie Austria Salzburg hat sich diesbezüglich in der Vergangenheit auch schon (finanziell) die Finger verbrannt ...